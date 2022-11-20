Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1040 мм
- Высота до сиденья650 мм
- Ширина410 мм
- Глубина500 мм
- Вес4.9 кг
- Материал каркасапластик
- Материал сиденьяпластик
- Цветпрозрачный
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Диван 2-х местный Верона
Диван 2-х местный Сиена
Диван 3-й местный Сиена
Диван 3-й местный Равелло
Диван Терраса
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Кресло пластиковое Cross XL, белый