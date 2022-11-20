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Стул полубарный Victoria Ghost, прозрачный

12 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1040 мм
  • Высота до сиденья650 мм
  • Ширина410 мм
  • Глубина500 мм
  • Вес4.9 кг
  • Материал каркасапластик
  • Материал сиденьяпластик
  • Цветпрозрачный

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