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Стул полубарный Victoria Ghost, прозрачный, 65 см - фото 1Стул полубарный Victoria Ghost, прозрачный, 65 см - фото 2Стул полубарный Victoria Ghost, прозрачный, 65 см - фото 3Стул полубарный Victoria Ghost, прозрачный, 65 см - фото 4Стул полубарный Victoria Ghost, прозрачный, 65 см - фото 5Стул полубарный Victoria Ghost, прозрачный, 65 см - фото 6Стул полубарный Victoria Ghost, прозрачный, 65 см - фото 7Стул полубарный Victoria Ghost, прозрачный, 65 см - фото 8

Стул полубарный Victoria Ghost, прозрачный, 65 см

14 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина410 мм
  • Высота1040 мм
  • Высота до сиденья650 мм
  • Глубина500 мм
  • Вес4.9 кг
  • Материал каркасапластик
  • Материал сиденьяпластик
  • Цветпрозрачный

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