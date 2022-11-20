Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина410 мм
- Высота1040 мм
- Высота до сиденья650 мм
- Глубина500 мм
- Вес4.9 кг
- Материал каркасапластик
- Материал сиденьяпластик
- Цветпрозрачный
Стул Патрик 20мм
Стул Азия 20мм
Стул Дания 25мм
Стул Боди 25мм
Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый
Стул Вертекс 20мм
Стул Молот 20мм
Стул Азия 25мм
Стул Патрик 20мм Лайт
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
Стул Кроссбэк с подлокотниками белый
Стул Кроссбэк с черной подушкой
Стул Кроссбэк пластиковый белый
Стул Кроссбэк, светлый орех, с подушкой
Стул Кроссбэк, венге, патина белая
Кресло пластиковое Cross XL, оливковый
Кресло пластиковое Cross XL, белый