Характеристики товара
Описание
плетеный (бежевый) ноги металл( беж) подушка (беж)
Основные характеристики
- Высота800 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Ширина600 мм
- Глубина580 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяверевочное плетение
плетеный (бежевый) ноги металл( беж) подушка (беж)
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