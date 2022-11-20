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Стул Портофино плетеный, бежевый - фото 1Стул Портофино плетеный, бежевый - фото 2Стул Портофино плетеный, бежевый - фото 3Стул Портофино плетеный, бежевый - фото 4

Стул Портофино плетеный, бежевый

13 оценок
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Характеристики товара

Описание

плетеный (бежевый) ноги металл( беж) подушка (беж)

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Ширина600 мм
  • Глубина580 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяверевочное плетение

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