Характеристики товара
Описание
Стул Премьер выполнен в стиле минимализма, простоты и скромности, свойственных менталитету жителей североевропейских стран.
Сиденье и удобная спинка создает комфорт и удобство во время использования стула Премьер.
Поверхности и грани отшлифованы и покрыты УФ-эмалью и УФ-лаком, благодаря чему сохранена структура древесины и устойчивость к механическим воздействиям.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина515 мм
- Глубина410 мм
- Высота820 мм
- Максимальная нагрузка100 кг
- Цветбежевый, белый
- Страна изготовленияРоссия