Фотография Стул Премьер, хром от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Стул Премьер, хром

4.8
Оптовая цена
от 1 750 ₽
При покупке от 10 штукиОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Стул Премьер, хром
Стул Премьер, хром
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Стул Премьер, хром

4.8
1750 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина400 мм
  • Глубина380 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Высота930 мм

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