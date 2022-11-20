Стул Presley, Navy Blue/ золотой каркас

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота780 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Ширина500 мм
  • Глубина560 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветсиний, золотой
  • Страна изготовленияРоссия

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