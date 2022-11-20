Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота970 мм
- Ширина550 мм
- Глубина520 мм
- Цветпрозрачный
Стул алюминиевый Бистро - бежевый
Стул алюминиевый 1201
Стул уличный из реек сосны, темный
Стул Борно
Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый
Стул Кьявари Белый, пластиковый
Стул Кьявари Синий, пластиковый
Стул Кьявари Красный, пластиковый
Стул Наполеон Золотой, пластиковый
Стул Наполеон Серебро, пластиковый
Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый
Стул Принцесса Прозрачный, пластиковый
Пуф Руби коричневый
Ножка для стола квадратная в стиле Лофт - черная 110 см
Ножка для стола квадратная в стиле Лофт - черная 135 см
Блюдце для кофейной чашки Royal Circle 12, 96
Одеяло бамбук-микрофибра
Люстра Bella 50
Вешалка Классика 2/1 ДК
Стул Винус NEW, пластиковый, черный