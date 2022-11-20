Стул Прованс, коричневый

10 оценок

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Стул Прованс, коричневый

4.6
15 890 ₽
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Характеристики товара

Описание

Материал: массив бука

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Основные характеристики

  • Материал каркасадерево
  • Цветкоричневый
  • Ширина500 мм
  • Глубина540 мм
  • Вес8 кг
  • Высота1000 мм

Популярные варианты обивки

Слоновая костьСлоновая кость
0909
221/08 мальборо221/08 мальборо
LilacLilac
Montana 273Montana 273
WhiteWhite
CreamCream
666666
0404
ecruecru
chocolatechocolate
1414
88
4141
2626
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