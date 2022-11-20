Характеристики товара
Описание
Простой и минималистичный дизайн украсит Ваше помещение, расставив яркие акценты в интерьере.
В состав полимеров, из которых изготовлены стулья, входит защита от УФ лучей и антистатические присадки, что позволяет использовать их как в помещении, так и на открытом воздухе
|Количество в упаковке
|мм
|4 шт
|Размер упаковки
|685*490*980 мм
|Максимальное штабелирование
|6 шт
Основные характеристики
- Высота790 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Ширина490 мм
- Глубина500 мм
- Вес4.18 кг
- Материал каркасапластик
- Материал сиденьяпластик
- Допустимая нагрузка120 кг
- Цветзеленый, прозрачный
- Страна изготовленияТурция
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Объём упаковки0.33 м3