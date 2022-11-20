Стул прозрачный Gyza

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Стул прозрачный Queen

Характеристики товара

Описание

Простой и минималистичный дизайн украсит Ваше помещение, расставив яркие акценты в интерьере.
В состав полимеров, из которых изготовлены стулья, входит защита от УФ лучей и антистатические присадки, что позволяет использовать их как в помещении, так и на открытом воздухе

Количество в упаковкемм4 шт
Размер упаковки685*490*980 мм
Максимальное штабелирование6 шт
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Основные характеристики

  • Высота790 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Ширина490 мм
  • Глубина500 мм
  • Вес4.18 кг
  • Материал каркасапластик
  • Материал сиденьяпластик
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Цветзеленый, прозрачный
  • Страна изготовленияТурция

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Объём упаковки0.33 м3

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