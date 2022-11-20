Характеристики товара
Описание
Стул Queen полностью выполнен из поликарбоната, прочного материала, пригодного для использования в любых условиях.
Сиденье спроектировано в соответствии с самыми традиционными канонами, однако содержит некоторые элементы современности – как в дизайне, так и в материале и конструкции
Основные характеристики
- Высота900 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Ширина475 мм
- Глубина475 мм
- Вес4.5 кг
- Материал каркасапластик
- Материал сиденьяпластик
- Допустимая нагрузка120 кг
- Цветжелтый, прозрачный
- Страна изготовленияИталия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Объём упаковки0.42 м3