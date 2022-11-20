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Стул прозрачный Сиеста Контракт черный

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Характеристики товара

Описание

Особенности:

- изготовлен из высококачественного поликарбоната;
- не имеет металлического каркаса - не ржавеет, не поддается коррозии;
- устойчив к ультрафиолету и атмосферным осадкам, выдерживает минусовую температуру до 20 градусов;
- устойчив к царапинам;
- штабелируемый - занимает минимум места при хранении;
- подходит для использования на открытом воздухе и в помещении.

Количество в упаковке: 4 шт.
Размер упаковки: 470х690х1040 мм.
Объем упаковки: 0.337 м³.

Информация по уходу: прозрачные стулья можно протирать тряпкой из микрофибры, допускается применение нейтрального мыльного раствора. Запрещается использовать спиртосодержащие или ацетоносодержащие (а также им подобные) средства.

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Основные характеристики

  • Высота870 мм
  • Ширина460 мм
  • Глубина540 мм
  • Вес4 кг
  • Материалпластик
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияТурция

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