Характеристики товара
Описание
Особенности:
- изготовлен из высококачественного поликарбоната;
- не имеет металлического каркаса - не ржавеет, не поддается коррозии;
- устойчив к ультрафиолету и атмосферным осадкам, выдерживает минусовую температуру до 20 градусов;
- устойчив к царапинам;
- штабелируемый - занимает минимум места при хранении;
- подходит для использования на открытом воздухе и в помещении.
Количество в упаковке: 4 шт.
Размер упаковки: 470х690х1040 мм.
Объем упаковки: 0.337 м³.
Информация по уходу: прозрачные стулья можно протирать тряпкой из микрофибры, допускается применение нейтрального мыльного раствора. Запрещается использовать спиртосодержащие или ацетоносодержащие (а также им подобные) средства.
Основные характеристики
- Высота870 мм
- Ширина460 мм
- Глубина540 мм
- Вес4 кг
- Материалпластик
- Цветчерный
- Страна изготовленияТурция