Характеристики товара
Описание
Ширина: 520 мм
Глубина: 560 мм
Высота: 890 мм
Материал: поликарбонат
Вес: 3.2 кг
Модель характеризуется слегка вогнутой овальной спинкой и сочетает в себе cовременную гармонию линий с оригинальной конструкционной способностью, которая позволяет практически бесконечное штабелирование.
Штабелируемый.
Данная модель предназначена для использования на летних верандах, кафе, фудкортах.
Информация по уходу: прозрачные стулья можно протирать тряпкой из микрофибры, допускается применение нейтрального мыльного раствора. Запрещается использовать спиртосодержащие или ацетоносодержащие (а также им подобные) средства.
Количество в коробке: 4 шт
Вес брутто: 16,7 кг
Размер упаковки: 590х530х1120 мм
Основные характеристики
- Цветпрозрачный
- Страна изготовленияИталия