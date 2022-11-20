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Стул прозрачный Спун - фото 1

Стул прозрачный Спун

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Характеристики товара

Описание

Ширина: 520 мм

Глубина: 560 мм

Высота: 890 мм

Материал: поликарбонат

Вес: 3.2 кг

Модель характеризуется слегка вогнутой овальной спинкой и сочетает в себе cовременную гармонию линий с оригинальной конструкционной способностью, которая позволяет практически бесконечное штабелирование.
Штабелируемый.
Данная модель предназначена для использования на летних верандах, кафе, фудкортах.
Информация по уходу: прозрачные стулья можно протирать тряпкой из микрофибры, допускается применение нейтрального мыльного раствора. Запрещается использовать спиртосодержащие или ацетоносодержащие (а также им подобные) средства.

Количество в коробке: 4 шт
Вес брутто: 16,7 кг
Размер упаковки: 590х530х1120 мм


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Основные характеристики

  • Цветпрозрачный
  • Страна изготовленияИталия

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