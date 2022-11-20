Стул Pulsante Roll экокожа желтая PU стул мастера на колесах

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Стул Pulsante Roll экокожа желтая PU стул мастера на колесах

4.4
4 390 ₽
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Стул Pulsante Roll экокожа бирюзовая PU стул мастера на колесах
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Стул Pulsante Roll экокожа розовая PU стул мастера на колесах

Характеристики товара

Описание

Материал сиденья: экокожа (PU)
Материал крестовины: хромированный металл
Кресло снабжено поворотно-подъемным механизмом газлифт 2кл
Механизм качания: отсутствует
Размеры сиденья внутренние Ш*Г, мм.: 440*390
Размеры стула общие Ш*Г, мм.: 440*500
Высота сиденья от пола, мм.: 400-520
Высота стула общая, мм.: 810-930
Высота спинки, мм.: 405
Диаметр крестовины, мм.: 560
Ролики нейлон, мм.: 50
Вес кресла нетто, кг.: 5.55
Гарантийный срок эксплуатации: 1 год
Минимальный срок службы в домашних условиях: 3 года
Условия эксплуатации и хранения: t 0—35 °С, влажность до 80%, нагрузка на газ-лифт до 120 кг
Техническая информация для оптовых клиентов
Кол-во в стандартной упаковке, шт.: 4
Вес стандартной упаковки, кг.: 23.4
Габариты стандартной упаковки Ш*Г*В, мм: 635*635*530
Объем стандартной упаковки, кубм.: 0.214

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Основные характеристики

  • Глубина500 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Ширина440 мм
  • Вес5.55 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Допустимая нагрузка120 кг

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