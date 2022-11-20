Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота520 мм
- Ширина370 мм
- Длина370 мм
- Вес3,5 кг
Стул алюминиевый Бистро - бежевый
Стул алюминиевый 1201
Стул уличный из реек сосны, темный
Стул Борно
Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый
Стул Кьявари Белый, пластиковый
Стул Кьявари Синий, пластиковый
Стул Кьявари Красный, пластиковый
Стул Наполеон Золотой, пластиковый
Стул Наполеон Серебро, пластиковый
Куверт на 3 прибора Ричард, цветок слоновая кость
Куверт на 3 прибора Ричард, белая ветка
Куверт на 3 прибора Ричард, гладь слоновая кость
Куверт на 3 прибора Журавинка, гладь топленое молоко
Куверт на 2 прибора Ричард, гладь серый
Куверт на 2 прибора Журавинка, вензель топленое молоко
Куверт на 2 прибора Журавинка, ромб шампань