Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1000 мм
- Ширина480 мм
- Длина390 мм
- Вес9 кг
Стул алюминиевый Бистро - бежевый
Стул алюминиевый 1201
Стул уличный из реек сосны, темный
Стул Борно
Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый
Стул Кьявари Белый, пластиковый
Стул Кьявари Синий, пластиковый
Стул Кьявари Красный, пластиковый
Стул Наполеон Золотой, пластиковый
Стул Наполеон Серебро, пластиковый
Куверт Габардин
Куверт на 3 прибора Журавинка, цветок изумруд
Куверт на 3 прибора Журавинка, ромб шампань
Куверт на 3 прибора Журавинка, гладь красный
Куверт на 3 прибора Журавинка, гладь васильковый
Куверт на 2 прибора Журавинка, вензель шампань
Куверт на 2 прибора Журавинка, цветок мятный