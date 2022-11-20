Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота820 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Ширина575 мм
- Длина480 мм
- Вес6.3 кг
- Объем0.12 мл
- Материал каркасаметалл
- Размер упаковки4шт/2кор см
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
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Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
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