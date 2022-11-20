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Стул Пьетро

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота820 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Ширина575 мм
  • Длина480 мм
  • Вес6.3 кг
  • Объем0.12 мл
  • Материал каркасаметалл
  • Размер упаковки4шт/2кор см

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