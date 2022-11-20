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            Фотография Стул Радуга K от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

            Стул Радуга K

            4.2
            Оптовая цена
            3 990 ₽
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            Стул Радуга K
            Стул Радуга K
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            Стул Радуга K

            4.2
            3990 ₽
            В корзинуКупить сейчас
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            Стул Радуга С
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            Характеристики товара

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            Основные характеристики

            • Ширина450 мм
            • Глубина480 мм
            • Материал каркасаметалл
            • Высота830 мм

            Популярные варианты обивки

            КраснаяКраснаяЗеленыйЗеленыйБежевыйБежевыйКоричневаяКоричневаяSwedish beigeSwedish beige3535Старое золотоСтарое золото0505221/08 мальборо221/08 мальбороMONOGRAMME cobalt NMONOGRAMME cobalt NWhiteWhiteMARVEL CREAMMARVEL CREAMTEMPO 9TEMPO 9Montana 216Montana 21620 kom ваниль20 kom ванильBlueBlue1818blackblack
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