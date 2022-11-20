Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота820 мм
- Ширина395 мм
- Глубина405 мм
- Материал каркасадерево
- Страна изготовленияРоссия
Стул Патрик 20мм
Стул Азия 20мм
Стул Дания 25мм
Стул Боди 25мм
Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый
Стул Вертекс 20мм
Стул Молот 20мм
Стул Азия 25мм
Стул Патрик 20мм Лайт
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
Диван большой, угловой
Стул Такер, коричневый деревянный
Стул Комфорт-М
Чайник Кунстверк
Покрывало PMP-03
Покрывало PMP-36
Сундук Винтаж
Бант 01, оранжевый
Стол обеденный Сиэтл
Стул Ната, деревянный