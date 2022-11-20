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Стул Рамоунз, бежевый - фото 1

Стул Рамоунз, бежевый

14 оценок
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Стул Такер, желтый деревянный

Характеристики товара

Описание

Сиденье обито велюром HOLLAND
Ножки стула - металл черного цвета.
Номинальная нагрузка на стул 120 кг

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Основные характеристики

  • Высота830 мм
  • Ширина490 мм
  • Длина520 мм
  • Глубина520 мм
  • Цветбежевый

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