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Стул Рансол лиловый / черный глянец - фото 1Стул Рансол лиловый / черный глянец - фото 2Стул Рансол лиловый / черный глянец - фото 3Стул Рансол лиловый / черный глянец - фото 4Стул Рансол лиловый / черный глянец - фото 5Стул Рансол лиловый / черный глянец - фото 6

Стул Рансол лиловый / черный глянец

Артикул: CH-035-295
31 оценка
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина570 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья480 мм
  • Глубина сиденья470 мм
  • Вес5.4 кг
  • Объем0.21 л
  • Материал ножекМеталл
  • Количество мест1
  • Страна изготовленияРоссия

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