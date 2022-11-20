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Объем коробки, м3: 0,28
Вес изделия, кг: 6,0
Вес 1шт в упаковке, кг: 7,1
Стул Хит 25мм - бронза, шенилл коричневый
Стул Текс, светло-серый
Стул Виота 210, фуксия
Стул Victory, синий
Стул Iris 2102
Стул Lazzoli 2102
Стул «Apriori NS» (id 300)
Стул Рануа дуб, тон рич
Стул Рануа дуб, тон шелковисто-матовое масло
Стул Рануа дуб, тон береза
Стул Рануа дуб, тон седой
Стул Мелтаус дуб, тон масло Osmo Терра
Стул Хит 20мм с подлокотниками