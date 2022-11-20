Стул Рануа дуб, тон махагон

11 оценок

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Стул Рануа дуб, тон махагон

4.3
19 990 ₽
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Стул Рануа дуб, тон серебристо-серый
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Стул Рануа дуб, тон серебристо-серый

Характеристики товара

Описание

Объем коробки, м3: 0,28

Вес изделия, кг: 6,0

Вес 1шт в упаковке, кг: 7,1

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Основные характеристики

  • Высота790 мм
  • Ширина586 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота до сиденья425 мм
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьядерево
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияБеларусь

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