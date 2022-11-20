Стул Рануа дуб, тон терра

10 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Стул Рануа дуб, тон терра

4.1
19 990 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Стул Рануа дуб, тон махагон
Стул Рануа дуб, тон махагон
Следующий Стул Рануа дуб, тон рич
Стул Рануа дуб, тон махагон

Характеристики товара

Описание

Объем коробки, м3: 0,28

Вес изделия, кг: 6,0

Вес 1шт в упаковке, кг: 7,1

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота790 мм
  • Ширина586 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота до сиденья425 мм
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьядерево
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияБеларусь

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул Halmar dariusz, дуб медовый, произведённого компанией ChiedoCover
11 290
Оптовая цена
14

Стул Halmar dariusz, дуб медовый

Стул Харизма NEW, пластиковый, белыйНастоящее фото товара Стул Харизма NEW, пластиковый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена
15

Стул Харизма NEW, пластиковый, белый

Стул Хит, 25 мм, золото, оранжевый шениллНастоящее фото товара Стул Хит, 25 мм, золото, оранжевый шенилл, произведённого компанией ChiedoCover
от2 040
14

Стул Хит, 25 мм, золото, оранжевый шенилл

Настоящее фото товара Стул Текс, каркас черный / микровелюр капучино, произведённого компанией ChiedoCover
2 990
Оптовая цена
8

Стул Текс, каркас черный / микровелюр капучино

Настоящее фото товара Стул Виота 217, серый, произведённого компанией ChiedoCover
5 500
Оптовая цена
12

Стул Виота 217, серый

Стул Lazzoli 4100Настоящее фото товара Стул Lazzoli 4100, произведённого компанией ChiedoCover
8 390
Оптовая цена
5

Стул Lazzoli 4100

Стул SMILE (НА 4 НОЖКАХ)Настоящее фото товара Стул SMILE (НА 4 НОЖКАХ), произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
5

Стул SMILE (НА 4 НОЖКАХ)

Другие товары из раздела стулья с подлокотниками оптом

Стул Рануа дуб, тон шелковисто-матовое маслоНастоящее фото товара Стул Рануа дуб, тон шелковисто-матовое масло, произведённого компанией ChiedoCover
от19 990
Оптовая цена
7

Стул Рануа дуб, тон шелковисто-матовое масло

Стул Рануа дуб, тон березаНастоящее фото товара Стул Рануа дуб, тон береза, произведённого компанией ChiedoCover
от19 990
Оптовая цена
8

Стул Рануа дуб, тон береза

Стул Рануа дуб, тон седойНастоящее фото товара Стул Рануа дуб, тон седой, произведённого компанией ChiedoCover
от19 990
Оптовая цена
13

Стул Рануа дуб, тон седой

Стул Мелтаус дуб, тон масло Osmo ТерраНастоящее фото товара Стул Мелтаус дуб, тон масло Osmo Терра, произведённого компанией ChiedoCover
15 890
Оптовая цена
12

Стул Мелтаус дуб, тон масло Osmo Терра

Стул Мелтаус дуб, тон масло Osmo бесцветное матовоеНастоящее фото товара Стул Мелтаус дуб, тон масло Osmo бесцветное матовое, произведённого компанией ChiedoCover
21 590
Оптовая цена
7

Стул Мелтаус дуб, тон масло Osmo бесцветное матовое

Стул Хит 20мм с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул Хит 20мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 590
12

Стул Хит 20мм с подлокотниками