Стул Рануа дуб, тон терра
19 990 ₽
Объем коробки, м3: 0,28
Вес изделия, кг: 6,0
Вес 1шт в упаковке, кг: 7,1
Стул Halmar dariusz, дуб медовый
Стул Харизма NEW, пластиковый, белый
Стул Хит, 25 мм, золото, оранжевый шенилл
Стул Текс, каркас черный / микровелюр капучино
Стул Виота 217, серый
Стул Lazzoli 4100
Стул SMILE (НА 4 НОЖКАХ)
Стул Рануа дуб, тон шелковисто-матовое масло
Стул Рануа дуб, тон береза
Стул Рануа дуб, тон седой
Стул Мелтаус дуб, тон масло Osmo Терра
Стул Мелтаус дуб, тон масло Osmo бесцветное матовое
Стул Хит 20мм с подлокотниками