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Стул раскладной Clack, мягкая спинка, велюр Teddy 311, каркас бук морилка старинный орех - фото 1Стул раскладной Clack, мягкая спинка, велюр Teddy 311, каркас бук морилка старинный орех - фото 2Стул раскладной Clack, мягкая спинка, велюр Teddy 311, каркас бук морилка старинный орех - фото 3Стул раскладной Clack, мягкая спинка, велюр Teddy 311, каркас бук морилка старинный орех - фото 4Стул раскладной Clack, мягкая спинка, велюр Teddy 311, каркас бук морилка старинный орех - фото 5Стул раскладной Clack, мягкая спинка, велюр Teddy 311, каркас бук морилка старинный орех - фото 6Стул раскладной Clack, мягкая спинка, велюр Teddy 311, каркас бук морилка старинный орех - фото 7Стул раскладной Clack, мягкая спинка, велюр Teddy 311, каркас бук морилка старинный орех - фото 8Стул раскладной Clack, мягкая спинка, велюр Teddy 311, каркас бук морилка старинный орех - фото 9Стул раскладной Clack, мягкая спинка, велюр Teddy 311, каркас бук морилка старинный орех - фото 10Видеообзор: Стул Clack blue - видео 11

Стул раскладной Clack, мягкая спинка, велюр Teddy 311, каркас бук морилка старинный орех

Артикул: CH-052-757
9 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина510 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота830 мм
  • Глубина сиденья500 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Обивкавелюр Teddy 932
  • Материал ножекбук
  • Цветголубой, коричневый
  • Страна изготовленияРоссия

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Фото с производства

Фотография товара Стул Clack голубой от компании ChiedoCover.
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