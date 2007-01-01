Характеристики товара
Описание
Кресло для сада из искусственного ротанга из коллекции «Равенна» станет поистине украшением вашего сада, веранды или террасы. Его можно использовать в помещении и на улице.Кресло изготовлено с помощью ручного плетения и выполнено из круглого искусственного ротанга соломенного цвета. Для укрепления конструкции использован алюминиевый каркас. Благодаря ему плетеное кресло остается легким, но прочным.Оно способно выдержать до 150 кг. В комплект включена серо-коричневая подушка со съемным чехлом из полиэстера, который обработан влагоотталкивающими пропитками. Чехол можно стирать.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина570 мм
- Глубина680 мм
- Высота810 мм
- Высота до сиденья485 мм
- Вес7,5 кг
- Материал каркасаалюминий
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки700 мм
- Высота упаковки830 мм
- Глубина упаковки590 мм
- Вес упаковки8 кг
- Объём упаковки0.34 м3
- Изделия стопируютсяНет