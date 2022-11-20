Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина610 мм
- Высота770 мм
- Глубина сиденья610 мм
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал сиденьявельвет
- Материал каркасаметалл
- Цветбежевый, золотой
- Страна изготовленияКитай
Стул AV 412, светло-серый
Стул AV 411, бирюзовый
Стул AV 410, серо-коричневый
Стул AV 408, с отстрочкой, розовый
Стул AV 407, глиняный оранжевый
Стул AV 406, сиреневый
Стул AV 405, оливковый
Стул AV 404, белый
Стул AV 403, голубой
Стул AV 402, оранжевый
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
Стул Дания 25мм, гладкий каркас
Стул Бостон 20мм
Стул КАБРИОЛЬ 14
Стул Beetle коричневый
Стул Laval, белая экокожа/ серебро
Стул пластиковый Fold, складной, розовый