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Стул Ребека, бежевый - фото 1Стул Ребека, бежевый - фото 2

Стул Ребека, бежевый

Артикул: CH-051-044
13 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина610 мм
  • Высота770 мм
  • Глубина сиденья610 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьявельвет
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый, золотой
  • Страна изготовленияКитай

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