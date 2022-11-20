Характеристики товара
Описание
Стул Рединг - это образец дизайна с четким стремлением к комфорту. В дополнение к его приспосабливаемой форме к нашему положению у этого есть медная деталь на каждой из его ног, которая прекрасна с отделкой пепла спинки и спинки сиденья.
Допускается незначительное отклонение в цвете, обусловленное техническими особенностями цветопередачи фотографий.
Основные характеристики
- Высота820 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Ширина490 мм
- Длина430 мм
- Вес5.8 кг
- Материал каркасасталь
- Материал сиденьяфанера
- Цветчерный, золотой
- Страна изготовленияИспания