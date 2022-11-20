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Стул Рединг черный

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Характеристики товара

Описание

Стул Рединг - это образец дизайна с четким стремлением к комфорту. В дополнение к его приспосабливаемой форме к нашему положению у этого есть медная деталь на каждой из его ног, которая прекрасна с отделкой пепла спинки и спинки сиденья.

Допускается незначительное отклонение в цвете, обусловленное техническими особенностями цветопередачи фотографий.

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Основные характеристики

  • Высота820 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Ширина490 мм
  • Длина430 мм
  • Вес5.8 кг
  • Материал каркасасталь
  • Материал сиденьяфанера
  • Цветчерный, золотой
  • Страна изготовленияИспания

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