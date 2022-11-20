Товар в корзине. Перейти
Стул Рембрандт с мягкими подлокотниками, белый/ шампань - фото 1Стул Рембрандт с мягкими подлокотниками, белый/ шампань - фото 2Стул Рембрандт с мягкими подлокотниками, белый/ шампань - фото 3Стул Рембрандт с мягкими подлокотниками, белый/ шампань - фото 4Стул Рембрандт с мягкими подлокотниками, белый/ шампань - фото 5Стул Рембрандт с мягкими подлокотниками, белый/ шампань - фото 6

Стул Рембрандт с мягкими подлокотниками, белый/ шампань

7 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Руджеро с мягкими подлокотниками, орех/ шоколад
Стул Руджеро с мягкими подлокотниками, орех/ шоколад
Следующий Стул Рембрандт, белый, золотая патина/ шампань
Стул Руджеро с мягкими подлокотниками, орех/ шоколад

Характеристики товара

Описание

Размер упаковки (ДхШхВ) 580 x 580 x 1010 мм

Вес 9.7 кг

Объем 0.38 куб. м

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота970 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Ширина550 мм
  • Глубина450 мм
  • Вес9.7 кг
  • Цветбелый, шампань

Похожие товары

Стул Патрик 20мм с подлокотниками, черный, AfitapНастоящее фото товара Стул Патрик 20мм с подлокотниками, черный, Afitap, произведённого компанией ChiedoCover
от2 59032
3 790 ₽
10

Стул Патрик 20мм с подлокотниками, черный, Afitap

Стул Хит 25мм с подлокотниками, шампань, AfitapНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками, шампань, Afitap, произведённого компанией ChiedoCover
от2 490
13

Стул Хит 25мм с подлокотниками, шампань, Afitap

Хит 25мм с подлокотниками и широким сиденьемНастоящее фото товара Хит 25мм с подлокотниками и широким сиденьем, произведённого компанией ChiedoCover
от2 89020
3 590 ₽
16

Хит 25мм с подлокотниками и широким сиденьем

Хит 25мм с подлокотниками, орех, шеннил PalmiraНастоящее фото товара Хит 25мм с подлокотниками, орех, шеннил Palmira, произведённого компанией ChiedoCover
от2 89015
3 390 ₽
8

Хит 25мм с подлокотниками, орех, шеннил Palmira

Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркасНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от4 8904
5 090 ₽
14

Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас

Хит 20мм с подлокотниками - алюминиевый каркасНастоящее фото товара Хит 20мм с подлокотниками - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
9

Хит 20мм с подлокотниками - алюминиевый каркас

Стул Хит 25мм с подлокотниками с вышивкой - герб РФНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками с вышивкой - герб РФ, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99011
5 590 ₽
14

Стул Хит 25мм с подлокотниками с вышивкой - герб РФ

Настоящее фото товара Стул алюминиевый Бистро - бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
9

Стул алюминиевый Бистро - бежевый

Настоящее фото товара Стул алюминиевый 1201, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
10

Стул алюминиевый 1201

Стул ДжунаНастоящее фото товара Стул Джуна, произведённого компанией ChiedoCover
от11 190
Оптовая цена
6

Стул Джуна

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Стул Азия 25мм гладкий каркас - серебро, велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59031
2 280 ₽
14

Стул Азия 25мм гладкий каркас - серебро, велюр бежевый

Стул Патрик 20мм - золото, велюр сиреневый Настоящее фото товара Стул Патрик 20мм - золото, велюр сиреневый , произведённого компанией ChiedoCover
от2 19021
2 760 ₽
5

Стул Патрик 20мм - золото, велюр сиреневый

Стул Харизма NEW, пластиковый, черныйНастоящее фото товара Стул Харизма NEW, пластиковый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена
11

Стул Харизма NEW, пластиковый, черный

Настоящее фото товара Стул КАБРИОЛЬ 15, произведённого компанией ChiedoCover
9 390
Оптовая цена
14

Стул КАБРИОЛЬ 15

Настоящее фото товара Стул Текс, бежевый, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
2 990
Оптовая цена
15

Стул Текс, бежевый, черные ножки

Настоящее фото товара Стул Виота 223, серый, произведённого компанией ChiedoCover
5 990
Оптовая цена
7

Стул Виота 223, серый

Барный стул Маллин, велюр голубой Curtier ocean/белый Curtier linen, ножки металлНастоящее фото товара Барный стул Маллин, велюр голубой Curtier ocean/белый Curtier linen, ножки металл, произведённого компанией ChiedoCover
от9 690
9

Барный стул Маллин, велюр голубой Curtier ocean/белый Curtier linen, ножки металл

Другие товары из разделамебель для кухни
Полукресло Fendi, экокожа cayenne GreyНастоящее фото товара Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey, произведённого компанией ChiedoCover
от6 59025
8 690 ₽
6Хит

Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey

Настоящее фото товара Стол АРКОС 16-1, произведённого компанией ChiedoCover
23 190
Оптовая цена
8

Стол АРКОС 16-1

Настоящее фото товара Стол АРКОС 16, произведённого компанией ChiedoCover
24 090
Оптовая цена
11

Стол АРКОС 16

Настоящее фото товара Стол АРКОС 17-1, произведённого компанией ChiedoCover
31 090
Оптовая цена
9

Стол АРКОС 17-1

Настоящее фото товара Стол АРКОС 18, произведённого компанией ChiedoCover
28 390
Оптовая цена
6

Стол АРКОС 18

Настоящее фото товара Стол АРКОС 18-1, произведённого компанией ChiedoCover
30 590
Оптовая цена
8

Стол АРКОС 18-1

Настоящее фото товара Стол АРКОС 19, произведённого компанией ChiedoCover
24 890
Оптовая цена
5

Стол АРКОС 19

Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стеклоНастоящее фото товара Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
43 300
Оптовая цена
10

Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло

В наличии 24 шт.