Характеристики товара
Описание
Размер упаковки (ДхШхВ) 580 x 580 x 1010 мм
Вес 9.7 кг
Объем 0.38 куб. м
Основные характеристики
- Высота970 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Ширина550 мм
- Глубина450 мм
- Вес9.7 кг
- Цветбелый, шампань
Размер упаковки (ДхШхВ) 580 x 580 x 1010 мм
Вес 9.7 кг
Объем 0.38 куб. м
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