Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота880 мм
- Высота до сиденья490 мм
- Ширина590 мм
- Глубина600 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьявелюр
- Цветрозовый, черный
- Страна изготовленияРоссия
Стул Siattle V, серый велюр/ черный каркас
Стул Siattle V, синий велюр/ черный каркас
Стул Snug, молочный фактурный велюр/ черный каркас
Стул Snug, светло-бежевый фактурный велюр/ черный каркас
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Основание для кровати Box Spring Hotel
Основание для кровати Box Spring Hotel Plus
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