Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота880 мм
- Высота до сиденья490 мм
- Ширина590 мм
- Глубина600 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьявелюр
- Цветсерый, черный
- Страна изготовленияРоссия
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