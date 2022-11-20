Стул Remi, античный серо-зеленый велюр

13 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Remi, античный бежевый велюр
Стул Remi, античный бежевый велюр
Следующий Стул Remi, античный брусничный велюр
Стул Remi, античный бежевый велюр

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота880 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Ширина590 мм
  • Глубина600 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветсерый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

Другие товары из раздела

Стул Siattle V, светло-серый велюр/ черный каркасНастоящее фото товара Стул Siattle V, светло-серый велюр/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
7 350
Оптовая цена
13

Стул Siattle V, светло-серый велюр/ черный каркас

В наличии 76 шт.
Стул Siattle V, серый велюр/ черный каркасНастоящее фото товара Стул Siattle V, серый велюр/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
7 350
Оптовая цена
6

Стул Siattle V, серый велюр/ черный каркас

В наличии 48 шт.
Настоящее фото товара Стул Siattle V, синий велюр/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
7 350
Оптовая цена
11

Стул Siattle V, синий велюр/ черный каркас

В наличии 40 шт.
Стул Snug, молочный фактурный велюр/ черный каркасНастоящее фото товара Стул Snug, молочный фактурный велюр/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
9 850
Оптовая цена
5

Стул Snug, молочный фактурный велюр/ черный каркас

В наличии 74 шт.
Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Николь Dark, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
11

Кровать без подъёмного механизма Николь Dark

Настоящее фото товара Основание для кровати Box Spring Hotel, произведённого компанией ChiedoCover
от10 990
Оптовая цена
14

Основание для кровати Box Spring Hotel

Настоящее фото товара Основание для кровати Box Spring Hotel Plus, произведённого компанией ChiedoCover
от10 690
Оптовая цена
15

Основание для кровати Box Spring Hotel Plus

Настоящее фото товара Основание для кровати Box Spring Rest, произведённого компанией ChiedoCover
от15 690
Оптовая цена
7

Основание для кровати Box Spring Rest

Настоящее фото товара Прихожая лофт Нагпур, произведённого компанией ChiedoCover
от21 790
14

Прихожая лофт Нагпур

Прихожая лофт НаилсиНастоящее фото товара Прихожая лофт Наилси, произведённого компанией ChiedoCover
от15 590
16

Прихожая лофт Наилси

С этим товаром покупают

Скатерть ЛёнНастоящее фото товара Скатерть Лён, произведённого компанией ChiedoCover
от1 290
13

Скатерть Лён

Скатерть ARSНастоящее фото товара Скатерть ARS, произведённого компанией ChiedoCover
от1 140
7

Скатерть ARS

Настоящее фото товара Скатерть Saten, произведённого компанией ChiedoCover
от1 510
13

Скатерть Saten

Настоящее фото товара Скатерть Ла-Плата, произведённого компанией ChiedoCover
от350
12

Скатерть Ла-Плата

Скатерть РичардНастоящее фото товара Скатерть Ричард, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
77Хит

Скатерть Ричард

Настоящее фото товара Скатерть Комбинация, круглая, произведённого компанией ChiedoCover
от7 290
Оптовая цена
12

Скатерть Комбинация, круглая