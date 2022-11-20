Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота810 мм
- Ширина480 мм
- Глубина460 мм
- Вес6 кг
- Материал каркасапластик
- Материал сиденьяпластик
- Цветчерный
Стул Борно
Стул Eames Черный
Стул Eames Белый
Стул Eames Зеленый
Стул Луи Гост Желтый, пластиковый
Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый
Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый
Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковый
Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый
Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый
Стул Хит 25мм с вышивкой - герб РФ
Стул Кроссбэк с черной подушкой
Перечница круглая 80 мм Royal White 24,144
Подставка для специй Royal White 12, 144
Салатник / Чаша суповая 280 мл без ручек Royal White 6, 48
Салатник / Чаша суповая 480 мл без ручек Royal White 4, 32
Салатник 120 мм (350мл) Royal White 6, 36
Стул DSW пэчворк
Диван Томас, пасмурно серый
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Диван Cinema
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Диван угловой Бостон
Стол Молли Венге
Стол Сарагоса темный квадрат
Стол Сарагоса светлый длинный