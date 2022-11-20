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Стул Return, черный - фото 1

Стул Return, черный

14 оценок
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Стул белое кружево

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота810 мм
  • Ширина480 мм
  • Глубина460 мм
  • Вес6 кг
  • Материал каркасапластик
  • Материал сиденьяпластик
  • Цветчерный

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