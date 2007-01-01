Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Ревайнд на колесах с корзиной для бумаг и подлокотниками, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Ревайнд на колесах с корзиной для бумаг и подлокотниками, черный
5 оценок
13 290
Товар в корзине. Перейти
Стул Ревайнд на колесах с корзиной для бумаг и подлокотниками, черный - фото 1

Стул Ревайнд на колесах с корзиной для бумаг и подлокотниками, черный

Артикул: CH-075-309
5 оценок
Основные характеристики
  • Ширина520 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота820 мм
  • Материал сиденьяпластик
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Офисное кресло Таварес, серый велюр
Фотография товара Офисное кресло Таварес, серый велюр от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Самба, экокожа Black, каркас хром, подлокотники мягкие
Фотография товара Стул Самба, экокожа Black, каркас хром, подлокотники мягкие от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул для общественных помещений различного профиля (актуальное решение для переговорных, зон ожидания, учебных классов).

Практичный и долговечный- нагрузка до 180 кг. Не потребует обслуживания и ремонта в процессе эксплуатации. Исполнение в высококачественном пластике, можно дополнить мягкими накладками на сидение и спинку (со временем можно их заменить). Штабелируется до 8-ми шт. без накладок и до 6- ти шт. с накладками.

Эргономичный - проработанная форма каркаса; сидения и спинки от итальянских поставщиков с большим опытом производства и продаж; возможно использования различных видов подлокотников.

Современный дизайн - украсит помещение: итальянский дизайн; современные формы; индивидуальное цветовое решение в сочетании каркаса, пластика и обивки.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина520 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота820 мм
  • Материал сиденьяпластик
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Другие товары из раздела стулья для офиса

Фотография товара Стул Wind с мягким сидением, с подлокотниками, серый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Wind с мягким сидением, с подлокотниками, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
8 290
Оптовая цена

Стул Wind с мягким сидением, с подлокотниками, серый, черный

11
Настоящее фото товара Стул Wind с корзиной для бумаг, бордовый, серебряный, произведённого компанией ChiedoCover
10 590
Оптовая цена

Стул Wind с корзиной для бумаг, бордовый, серебряный

15
Настоящее фото товара Стул Wind со спинкой-сеткой, с пюпитром, белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
25 890
Оптовая цена

Стул Wind со спинкой-сеткой, с пюпитром, белый, черный

12
Фотография товара Стул Wind на колесах с мягким сиденьем, корзиной для бумаг и подлокотниками, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Wind на колесах с мягким сиденьем, корзиной для бумаг и подлокотниками, черный, произведённого компанией ChiedoCover
15 190
Оптовая цена

Стул Wind на колесах с мягким сиденьем, корзиной для бумаг и подлокотниками, черный

9
Фотография товара Стул Wind на колесах с мягким сиденьем и спинкой, с закрытыми подлокотниками, серый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Wind на колесах с мягким сиденьем и спинкой, с закрытыми подлокотниками, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
17 490
Оптовая цена

Стул Wind на колесах с мягким сиденьем и спинкой, с закрытыми подлокотниками, серый, черный

7
Настоящее фото товара Стул Wind на колесах со спинкой-сеткой и закрытыми подлокотниками, черный, произведённого компанией ChiedoCover
20 390
Оптовая цена

Стул Wind на колесах со спинкой-сеткой и закрытыми подлокотниками, черный

11
Фотография товара Стул Wind на колесах со спинкой-сеткой, мягким сиденьем и подлокотниками, белый, серебряный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Wind на колесах со спинкой-сеткой, мягким сиденьем и подлокотниками, белый, серебряный, произведённого компанией ChiedoCover
16 990
Оптовая цена

Стул Wind на колесах со спинкой-сеткой, мягким сиденьем и подлокотниками, белый, серебряный

15
Настоящее фото товара Стул Wind на кантилевере с подлокотниками, серый, произведённого компанией ChiedoCover
30 090
Оптовая цена

Стул Wind на кантилевере с подлокотниками, серый

9
Настоящее фото товара Стул Wind на кантилевере с мягким сиденьем и корзиной для бумаг, черный, произведённого компанией ChiedoCover
30 990
Оптовая цена

Стул Wind на кантилевере с мягким сиденьем и корзиной для бумаг, черный

9
Настоящее фото товара Стул Wind на кантилевере с мягким сиденьем и спинкой, с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
28 390
Оптовая цена

Стул Wind на кантилевере с мягким сиденьем и спинкой, с подлокотниками

7

Товар в корзине

Стул Ревайнд на колесах с корзиной для бумаг и подлокотниками, черный
Стул Ревайнд на колесах с корзиной для бумаг и подлокотниками, черный
13 290
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 04.09.2025 Стулья ИЗО с пластиковым сиденьем
Стулья ИЗО с пластиковым сиденьем

Перейдите, чтобы узнать подробности