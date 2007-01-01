Характеристики товара
Описание
Стул для общественных помещений различного профиля (актуальное решение для переговорных, зон ожидания, учебных классов).
Практичный и долговечный- нагрузка до 180 кг. Не потребует обслуживания и ремонта в процессе эксплуатации. Исполнение в высококачественном пластике, можно дополнить мягкими накладками на сидение и спинку (со временем можно их заменить). Штабелируется до 8-ми шт. без накладок и до 6- ти шт. с накладками.\
Эргономичный - проработанная форма каркаса; сидения и спинки от итальянских поставщиков с большим опытом производства и продаж; возможно использования различных видов подлокотников.
Современный дизайн - украсит помещение: итальянский дизайн; современные формы; индивидуальное цветовое решение в сочетании каркаса, пластика и обивки.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина520 мм
- Глубина560 мм
- Высота820 мм
- Материал сиденьяпластик
- Цветчерный, серебряный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет