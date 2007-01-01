Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Стул Ревайнд на колесах с корзиной для бумаг и подлокотниками, серый, черный
Стул Ревайнд на колесах с корзиной для бумаг и подлокотниками, серый, черный
12 оценок
13 290
Стул Ревайнд на колесах с корзиной для бумаг и подлокотниками, серый, черный - фото 1

Стул Ревайнд на колесах с корзиной для бумаг и подлокотниками, серый, черный

Артикул: CH-075-307
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина520 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота820 мм
  • Материал сиденьяпластик
Все характеристики
Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Характеристики товара

Описание

Стул для общественных помещений различного профиля (актуальное решение для переговорных, зон ожидания, учебных классов).

Практичный и долговечный- нагрузка до 180 кг. Не потребует обслуживания и ремонта в процессе эксплуатации. Исполнение в высококачественном пластике, можно дополнить мягкими накладками на сидение и спинку (со временем можно их заменить). Штабелируется до 8-ми шт. без накладок и до 6- ти шт. с накладками.

Эргономичный - проработанная форма каркаса; сидения и спинки от итальянских поставщиков с большим опытом производства и продаж; возможно использования различных видов подлокотников.

Современный дизайн - украсит помещение: итальянский дизайн; современные формы; индивидуальное цветовое решение в сочетании каркаса, пластика и обивки.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина520 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота820 мм
  • Материал сиденьяпластик
  • Цветсерый, черный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Стул Ревайнд на колесах с корзиной для бумаг и подлокотниками, серый, черный
Стул Ревайнд на колесах с корзиной для бумаг и подлокотниками, серый, черный
13 290
