Товар в корзине. Перейти
Стул Rex, черный/золотой - фото 1Стул Rex, черный/золотой - фото 2Стул Rex, черный/золотой - фото 3Стул Rex, черный/золотой - фото 4

Стул Rex, черный/золотой

5 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Аверс-У
Кресло Аверс-У
Следующий Стул Самба, голубой/белый, каркас - серебро
Кресло Аверс-У

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота830 мм
  • Ширина560 мм
  • Глубина430 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявельвет

Популярные варианты обивки

Стул Rex, черный/золотой - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Стул Rex, черный/золотой - обивка в цвете 0909
Стул Rex, черный/золотой - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Стул Rex, черный/золотой - обивка в цвете LilacLilac
Стул Rex, черный/золотой - обивка в цвете WhiteWhite
Стул Rex, черный/золотой - обивка в цвете CreamCream
Стул Rex, черный/золотой - обивка в цвете 666666
Стул Rex, черный/золотой - обивка в цвете 0404
Стул Rex, черный/золотой - обивка в цвете ecruecru
Стул Rex, черный/золотой - обивка в цвете chocolatechocolate
Стул Rex, черный/золотой - обивка в цвете 1414
Стул Rex, черный/золотой - обивка в цвете 88
Стул Rex, черный/золотой - обивка в цвете 4141
Стул Rex, черный/золотой - обивка в цвете 2626
Смотреть полный каталог обивок

Похожие товары

Стул ФилНастоящее фото товара Стул Фил, произведённого компанией ChiedoCover
7 590
Оптовая цена
11

Стул Фил

Стул ВиллаНастоящее фото товара Стул Вилла, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99023
11 590 ₽
13

Стул Вилла

Стул ПрадоНастоящее фото товара Стул Прадо, произведённого компанией ChiedoCover
6 490
Оптовая цена
6

Стул Прадо

Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орехНастоящее фото товара Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от8 190
5

Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех

Стул ЧипНастоящее фото товара Стул Чип, произведённого компанией ChiedoCover
8 990
Оптовая цена
11

Стул Чип

Стул Гранд, зеленый вельветНастоящее фото товара Стул Гранд, зеленый вельвет, произведённого компанией ChiedoCover
от19 99034
29 990 ₽Оптовая цена
7

Стул Гранд, зеленый вельвет

В наличии 134 шт.
Стул Ститч, велюр изумрудныйНастоящее фото товара Стул Ститч, велюр изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99031
12 990 ₽Оптовая цена
14

Стул Ститч, велюр изумрудный

В наличии 22 шт.
Стул Ститч, вельвет королевский синийНастоящее фото товара Стул Ститч, вельвет королевский синий, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99031
12 990 ₽Оптовая цена
7

Стул Ститч, вельвет королевский синий

В наличии 48 шт.
Стул Венера, вельвет серыйНастоящее фото товара Стул Венера, вельвет серый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 99027
14 990 ₽Оптовая цена
9

Стул Венера, вельвет серый

В наличии 23 шт.
Стул Диана, вельвет сине-зеленыйНастоящее фото товара Стул Диана, вельвет сине-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99029
13 990 ₽Оптовая цена
11

Стул Диана, вельвет сине-зеленый

В наличии 4 шт.
С этим товаром покупают
Стул Такер, белый деревянныйНастоящее фото товара Стул Такер, белый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
9

Стул Такер, белый деревянный

Настоящее фото товара Пуф для мастера педикюра Капричи, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена
7

Пуф для мастера педикюра Капричи

Стул Kongsberg, коричневый, сплошнойНастоящее фото товара Стул Kongsberg, коричневый, сплошной, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99016
8 290 ₽
7

Стул Kongsberg, коричневый, сплошной

Стул барный, складной, ФлудирНастоящее фото товара Стул барный, складной, Флудир, произведённого компанией ChiedoCover
4 690
Оптовая цена
6

Стул барный, складной, Флудир

Стул пластиковый Bo, белыйНастоящее фото товара Стул пластиковый Bo, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 290
Оптовая цена
10

Стул пластиковый Bo, белый

Стул пластиковый Bo, прозрачныйНастоящее фото товара Стул пластиковый Bo, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 290
Оптовая цена
9

Стул пластиковый Bo, прозрачный

Кресло пластиковое Bora, антрацитНастоящее фото товара Кресло пластиковое Bora, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
Оптовая цена
15

Кресло пластиковое Bora, антрацит

В наличии 1 шт.
Кресло пластиковое Bora, голубоеНастоящее фото товара Кресло пластиковое Bora, голубое, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена
7

Кресло пластиковое Bora, голубое

В наличии 1 шт.
Кресло пластиковое Box, темно-серыйНастоящее фото товара Кресло пластиковое Box, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090
Оптовая цена
15

Кресло пластиковое Box, темно-серый

Другие товары из разделамягкие стулья
Стул Амьен серый велюрНастоящее фото товара Стул Амьен серый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от6 9903
7 190 ₽
9

Стул Амьен серый велюр

Стул Амьен фиолетовыйНастоящее фото товара Стул Амьен фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 9903
7 190 ₽
8

Стул Амьен фиолетовый

Полукресло Лилия, желто-бирюзовыйНастоящее фото товара Полукресло Лилия, желто-бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
9 99016
11 890 ₽Оптовая цена
16

Полукресло Лилия, желто-бирюзовый

Стул ТиффаниНастоящее фото товара Стул Тиффани, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
7

Стул Тиффани

Тюльпан лайт, велюр серый, ножки металлНастоящее фото товара Тюльпан лайт, велюр серый, ножки металл, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
15

Тюльпан лайт, велюр серый, ножки металл