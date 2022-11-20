Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота830 мм
- Ширина560 мм
- Глубина430 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьявельвет
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стул Такер, белый деревянный
Пуф для мастера педикюра Капричи
Стул Kongsberg, коричневый, сплошной
Стул барный, складной, Флудир
Стул пластиковый Bo, белый
Стул пластиковый Bo, прозрачный
Кресло пластиковое Bora, антрацит
Кресло пластиковое Bora, голубое
Кресло пластиковое Box, темно-серый