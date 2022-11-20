Фотография Стул Митч желтый от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
-15%Новинка

Стул Митч желтый

4.8
Оптовая цена
от 2 290 ₽2 690 ₽
При покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Стул Митч желтый
Стул Митч желтый
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Стул Митч желтый

4.8
2290 ₽2690 ₽
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Стул Митч белый
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Стул Митч бежевый

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Ширина440 мм
  • Глубина440 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяпластик
  • Цветжелтый

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