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Стул Ричард, белый - фото 1

Стул Ричард, белый

5 оценок
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Стул Ричард, резной массив, белый

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота940 мм
  • Ширина410 мм
  • Глубина410 мм
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьяткань
  • Страна изготовленияРоссия

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