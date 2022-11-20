Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота940 мм
- Ширина410 мм
- Глубина410 мм
- Материал каркасадерево
- Материал сиденьяткань
- Страна изготовленияРоссия
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стул Наполеон серебро, деревянный - с белой подушкой
Стул обеденный Шанель прозрачный
Салатник / Чаша суповая 480 мл без ручек Royal White 4, 32
Салатник 120 мм (350мл) Royal White 6, 36
Салатник 160 мм (750 мл) Royal White 6, 36
Сервировочная доска 01
Стул пластиковый Bora Bistrot, красный
Кресло руководителя TopChairs Armor черное
Стул Самба, серо-бежевый/белый, каркас - шампань, белые подлокотники
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло