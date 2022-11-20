Стул Ричард, резной массив венге

5 оценок

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Стул Ричард, резной массив венге

4.2
6 890 ₽
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Предыдущий товар в категории Мягкий стул Сиэттл
Мягкий стул Сиэттл
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Мягкий стул Сиэттл

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота940 мм
  • Ширина410 мм
  • Глубина410 мм
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьяткань

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