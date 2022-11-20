Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота940 мм
- Ширина410 мм
- Глубина410 мм
- Материал каркасадерево
- Материал сиденьяткань
- Страна изготовленияРоссия
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стул Кьявари морилка Коричневый, деревянный
Стул Лили Дымчатый, пластиковый
Стул Марс
Сервировочная доска 05 малая с соусником
Сервировочная доска 07
Торшер Erich
Стул Маллин, велюр синий / жаккард серый, ножки - орех
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло