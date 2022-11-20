Характеристики товара
Описание
Противоречивый и одновременно сдержанный, строгий и утонченный, образец английского стиля – это все про стул Richard. В этой модели соединились и плотно переплелись традиции с современными технологиями. Стул заинтересует Вас с первого взгляда, поразит геометрией силуэта и динамичностью дизайна, добавит ноты аристократизма любому помещению.Стул Richard обладает собственным характером, выражает спокойствие, неординарность и свою исключительность. Высокая спинка нашла свое продолжение в виде так называемых «ушек». Они подарят особое ощущение защищенности и теплоты сидящему в нем. Стильные акценты в виде декоративной строчки ромбиками придают особый шарм и подчеркивают глубокий цвет материала, в котором выполнен стул.
Основные характеристики
- Высота790 мм
- Ширина580 мм
- Глубина565 мм
- Цветбежевый
- Страна изготовленияКитай