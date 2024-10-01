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Стул Риктус, деревянный, каркас белый, спинка и сиденье черное - фото 1

Стул Риктус, деревянный, каркас белый, спинка и сиденье черное

Артикул: CH-053-698
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стул Риктус выполнен в стиле минимализма, простоты и скромности, свойственных менталитету жителей североевропейских стран.

Сиденье и удобная спинка создает комфорт и удобство во время использования стула Риктус. Поверхности и грани отшлифованы и покрыты УФ-эмалью и УФ-лаком, благодаря чему сохранена структура древесины и устойчивость к механическим воздействиям.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина515 мм
  • Глубина410 мм
  • Высота820 мм
  • Цветбелый, черный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки835 мм
  • Высота упаковки70 мм
  • Глубина упаковки470 мм
  • Объём упаковки0.03 м3
  • Вес упаковки4.70 кг

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