Характеристики товара
Описание
Анатомическое сиденье и изогнутая спинка, снижают нагрузку на спину при работе за письменным, компьютерным или столом ученика (школьника), поддерживая правильную осанку.
Поверхности и грани стула отшлифованы и покрыты УФ-лаком, что делает его устойчивым к механическим воздействиям.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина515 мм
- Глубина410 мм
- Высота820 мм
- Максимальная нагрузка100 кг
- Материал каркасагнутоклееный шпон
- Цветбежевый, белый
- Обивкаткань
Параметры упаковки
- Ширина упаковки835 мм
- Высота упаковки70 мм
- Глубина упаковки470 мм
- Объём упаковки0.03 м3
- Вес упаковки5.30 кг