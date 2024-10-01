Товар в корзине. Перейти
Стул Риктус, деревянный, мягкий, каркас белый, ткань бежевая - фото 1

Стул Риктус, деревянный, мягкий, каркас белый, ткань бежевая

Артикул: CH-053-702
6 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Скай, бирюзовый
Фотография товара Стул Скай, бирюзовый от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Chic бургунди
Фотография товара Стул Chic бургунди от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Анатомическое сиденье и изогнутая спинка, снижают нагрузку на спину при работе за письменным, компьютерным или столом ученика (школьника), поддерживая правильную осанку.

Поверхности и грани стула отшлифованы и покрыты УФ-лаком, что делает его устойчивым к механическим воздействиям.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина515 мм
  • Глубина410 мм
  • Высота820 мм
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал каркасагнутоклееный шпон
  • Цветбежевый, белый
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки835 мм
  • Высота упаковки70 мм
  • Глубина упаковки470 мм
  • Объём упаковки0.03 м3
  • Вес упаковки5.30 кг

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стул Такер, бежевый деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Такер, бежевый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 2906
5 590 ₽

Стул Такер, бежевый деревянный

32
Фотография товара Стул Берн серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Берн серый, произведённого компанией ChiedoCover
от18 190
Оптовая цена

Стул Берн серый

81
Фотография товара Стул SVEN салатовый x2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул SVEN салатовый x2, произведённого компанией ChiedoCover
от16 490
Оптовая цена

Стул SVEN салатовый x2

36
Фотография товара Стул КАПРИ 25 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул КАПРИ 25, произведённого компанией ChiedoCover
8 390
Оптовая цена

Стул КАПРИ 25

30
Распродажа
Фотография товара Стул обеденный Vincent синий x2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Vincent синий x2, произведённого компанией ChiedoCover
от20 99031
29 990 ₽Оптовая цена

Стул обеденный Vincent синий x2

43
Настоящее фото товара Стул Сенатор, произведённого компанией ChiedoCover
от8 490
Оптовая цена

Стул Сенатор

44
Настоящее фото товара Стул Венеция М17, произведённого компанией ChiedoCover
от12 190
Оптовая цена

Стул Венеция М17

34
Настоящее фото товара Стул Кадис с деревянной спинкой, произведённого компанией ChiedoCover
от16 190
Оптовая цена

Стул Кадис с деревянной спинкой

43
Фотография товара Стул Руджеро с подлокотниками, патина золото/ бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Руджеро с подлокотниками, патина золото/ бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от23 390
Оптовая цена

Стул Руджеро с подлокотниками, патина золото/ бежевый

42
В наличии 6 шт.
Фотография товара Стул Vitma, белый/ натуральный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Vitma, белый/ натуральный, произведённого компанией ChiedoCover
от15 190
Оптовая цена

Стул Vitma, белый/ натуральный

40

С этим товаром покупают

Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, узор от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, узор, произведённого компанией ChiedoCover
от550
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, узор

47
Фотография товара Транспортировочный чехол на 1 стул, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Транспортировочный чехол на 1 стул, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
450
Оптовая цена

Транспортировочный чехол на 1 стул, коричневый

39
Фотография товара Резная мебельная ножка 186 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Резная мебельная ножка 186, произведённого компанией ChiedoCover
от1 290
Оптовая цена

Резная мебельная ножка 186

40
Фотография товара Каркас стула на конусных опорах Модель 7, барный, 32х18 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула на конусных опорах Модель 7, барный, 32х18, произведённого компанией ChiedoCover
от1 150

Каркас стула на конусных опорах Модель 7, барный, 32х18

12
Фотография товара Подушка со спинкой и подлокотниками для подвесного кресла от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка со спинкой и подлокотниками для подвесного кресла, произведённого компанией ChiedoCover
от3 590
Оптовая цена

Подушка со спинкой и подлокотниками для подвесного кресла

41
Фотография товара Подушка для стула Кроссбэк, белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка для стула Кроссбэк, белая, произведённого компанией ChiedoCover
от550
Оптовая цена

Подушка для стула Кроссбэк, белая

36
Фотография товара Чехол 46 с прямой спинкой, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 46 с прямой спинкой, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от450

Чехол 46 с прямой спинкой, коричневый

34
Фотография товара Ножка с декором из металла 149 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ножка с декором из металла 149, произведённого компанией ChiedoCover
от2 590
Оптовая цена

Ножка с декором из металла 149

39
Настоящее фото товара Каркас для стула С15, произведённого компанией ChiedoCover
от6 190
Оптовая цена

Каркас для стула С15

40
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, журавинка белая гладь, 2см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, журавинка белая гладь, 2см, произведённого компанией ChiedoCover
от290
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, журавинка белая гладь, 2см

41
В наличии 2 шт.

Другие товары из раздела деревянные стулья

Распродажа
Фотография товара Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 59011
7 390 ₽

Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный

35
Фотография товара Стул Ливерпуль от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ливерпуль, произведённого компанией ChiedoCover
от12 390
Оптовая цена

Стул Ливерпуль

45
Фотография товара Стул Идальго классический от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Идальго классический, произведённого компанией ChiedoCover
от22 090
Оптовая цена

Стул Идальго классический

36
Фотография товара Стул Шербрук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Шербрук, произведённого компанией ChiedoCover
8 390
Оптовая цена

Стул Шербрук

32
Фотография товара Стул КАПРИ 1 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул КАПРИ 1, произведённого компанией ChiedoCover
7 390
Оптовая цена

Стул КАПРИ 1

36
Фотография товара Стул Прованс, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Прованс, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 890

Стул Прованс, коричневый

60
Настоящее фото товара Стул Страсбург дуб, тон терра, произведённого компанией ChiedoCover
от34 090
Оптовая цена

Стул Страсбург дуб, тон терра

36
Фотография товара Стул Акрюм, массив дуба, сиденье кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Акрюм, массив дуба, сиденье кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от29 190
Оптовая цена

Стул Акрюм, массив дуба, сиденье кожа

7
Фотография товара Стул Риктус, деревянный, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Риктус, деревянный, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390
Оптовая цена

Стул Риктус, деревянный, черный

6
NewРаспродажа
Фотография товара Стул Modern 151 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Modern 151, произведённого компанией ChiedoCover
13 59010
14 990 ₽Оптовая цена

Стул Modern 151

12

Товар в корзине

Стул Риктус, деревянный, мягкий, каркас белый, ткань бежевая
Стул Риктус, деревянный, мягкий, каркас белый, ткань бежевая
от 3 990
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, узор от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, узор, произведённого компанией ChiedoCover
от550
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, узор

47
Фотография товара Транспортировочный чехол на 1 стул, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Транспортировочный чехол на 1 стул, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
450
Оптовая цена

Транспортировочный чехол на 1 стул, коричневый

39
Фотография товара Резная мебельная ножка 186 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Резная мебельная ножка 186, произведённого компанией ChiedoCover
от1 290
Оптовая цена

Резная мебельная ножка 186

40
Фотография товара Каркас стула на конусных опорах Модель 7, барный, 32х18 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула на конусных опорах Модель 7, барный, 32х18, произведённого компанией ChiedoCover
от1 150

Каркас стула на конусных опорах Модель 7, барный, 32х18

12