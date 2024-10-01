Товар в корзине. Перейти
Стул Риктус, деревянный, мягкий, каркас черный, сиденье серебро - фото 1Стул Риктус, деревянный, мягкий, каркас черный, сиденье серебро - фото 2Стул Риктус, деревянный, мягкий, каркас черный, сиденье серебро - фото 3

Стул Риктус, деревянный, мягкий, каркас черный, сиденье серебро

Артикул: CH-053-703
5 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Скай, бирюзовый
Фотография товара Стул Скай, бирюзовый от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Chic бургунди
Фотография товара Стул Chic бургунди от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Анатомическое сиденье и изогнутая спинка, снижают нагрузку на спину при работе за письменным, компьютерным или столом ученика (школьника), поддерживая правильную осанку.

Поверхности и грани стула отшлифованы и покрыты УФ-лаком, что делает его устойчивым к механическим воздействиям.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина515 мм
  • Глубина410 мм
  • Высота820 мм
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал каркасагнутоклееный шпон
  • Цветчерный, серебряный
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки835 мм
  • Высота упаковки70 мм
  • Глубина упаковки470 мм
  • Объём упаковки0.03 м3
  • Вес упаковки5.30 кг

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Кьявари белый, деревянный - с коричневой подушкой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари белый, деревянный - с коричневой подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590

Стул Кьявари белый, деревянный - с коричневой подушкой

328
Фотография товара Стул КАБРИОЛЬ 10 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул КАБРИОЛЬ 10, произведённого компанией ChiedoCover
7 590
Оптовая цена

Стул КАБРИОЛЬ 10

53
Настоящее фото товара Стул Сенатор, произведённого компанией ChiedoCover
от8 490
Оптовая цена

Стул Сенатор

44
Фотография товара Стул Ува N, серый/ белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ува N, серый/ белый, произведённого компанией ChiedoCover
от22 690
Оптовая цена

Стул Ува N, серый/ белый

83
Фотография товара Стул Virtuos, шоколад/ венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Virtuos, шоколад/ венге, произведённого компанией ChiedoCover
от33 990
Оптовая цена

Стул Virtuos, шоколад/ венге

34
Фотография товара Стул Амадиу бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Амадиу бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
Оптовая цена

Стул Амадиу бежевый

42
В наличии 28 шт.
Фотография товара Стул Topas, рогожка Montreal 57 бирюзовый, старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Topas, рогожка Montreal 57 бирюзовый, старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от4 890

Стул Topas, рогожка Montreal 57 бирюзовый, старинный орех

50
Фотография товара Стул Topas, велюр Тедди 666, без покрытия от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Topas, велюр Тедди 666, без покрытия, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290

Стул Topas, велюр Тедди 666, без покрытия

82
Настоящее фото товара Стул Halmar Hubert, дуб сонома, произведённого компанией ChiedoCover
от10 390
Оптовая цена

Стул Halmar Hubert, дуб сонома

40
Фотография товара Стул деревянный Camel white / light grey от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул деревянный Camel white / light grey, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
Оптовая цена

Стул деревянный Camel white / light grey

33
В наличии 1 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Чехол на табурет уплотненный, темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на табурет уплотненный, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от390
Оптовая цена

Чехол на табурет уплотненный, темно-серый

42
Настоящее фото товара Ножка барная деревянная 140 , произведённого компанией ChiedoCover
от14 090
Оптовая цена

Ножка барная деревянная 140

49
Фотография товара Каркас стула Still 1000 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула Still 1000, произведённого компанией ChiedoCover
от2 390
Оптовая цена

Каркас стула Still 1000

38
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, кожзам зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, кожзам зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от690
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, кожзам зеленый

31
Фотография товара Подушка со спинкой и подлокотниками для подвесного кресла от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка со спинкой и подлокотниками для подвесного кресла, произведённого компанией ChiedoCover
от3 590
Оптовая цена

Подушка со спинкой и подлокотниками для подвесного кресла

41
Фотография товара Чехол Е06 на стул Eames, оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол Е06 на стул Eames, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 285

Чехол Е06 на стул Eames, оранжевый

50
Фотография товара Ножка с декором из металла 148 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ножка с декором из металла 148, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
Оптовая цена

Ножка с декором из металла 148

48
Настоящее фото товара Каркас для стула С20, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена

Каркас для стула С20

40
Фотография товара Подушка для стула Кроссбэк, красная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка для стула Кроссбэк, красная, произведённого компанией ChiedoCover
от550
Оптовая цена

Подушка для стула Кроссбэк, красная

34
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, журавинка белая гладь, 2см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, журавинка белая гладь, 2см, произведённого компанией ChiedoCover
от290
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, журавинка белая гладь, 2см

41
В наличии 2 шт.

Другие товары из раздела деревянные стулья

Фотография товара Стул Ганс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ганс, произведённого компанией ChiedoCover
от16 490
Оптовая цена

Стул Ганс

44
Распродажа
Настоящее фото товара Стул Прованс 3, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 59026
7 490 ₽Оптовая цена

Стул Прованс 3, деревянный

39
Фотография товара Стул MEDALION от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул MEDALION, произведённого компанией ChiedoCover
от28 090
Оптовая цена

Стул MEDALION

95
Настоящее фото товара Стул Siena-F с мягким сиденьем и гнутой мягкой спинкой, произведённого компанией ChiedoCover
от16 990
Оптовая цена

Стул Siena-F с мягким сиденьем и гнутой мягкой спинкой

33
Фотография товара Стул Ува L, коричневый/ береза выбеленная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ува L, коричневый/ береза выбеленная, произведённого компанией ChiedoCover
от24 980
Оптовая цена

Стул Ува L, коричневый/ береза выбеленная

42
Распродажа
Фотография товара Стул Роквелл, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Роквелл, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 19040
8 590 ₽

Стул Роквелл, серый

30
Распродажа
Фотография товара Стул Ruby, велюр Novus 905, старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ruby, велюр Novus 905, старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от4 9902
5 090 ₽

Стул Ruby, велюр Novus 905, старинный орех

83
Фотография товара Стул Adriano, молочный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Adriano, молочный, произведённого компанией ChiedoCover
от19 190
Оптовая цена

Стул Adriano, молочный

79
В наличии 15 шт.
Фотография товара Стул Акрюм, массив дуба, темно-коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Акрюм, массив дуба, темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от29 190
Оптовая цена

Стул Акрюм, массив дуба, темно-коричневый

11
Настоящее фото товара Стул барный Крамп, бежевый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 050
Оптовая цена

Стул барный Крамп, бежевый, черный

15

Товар в корзине

Стул Риктус, деревянный, мягкий, каркас черный, сиденье серебро
Стул Риктус, деревянный, мягкий, каркас черный, сиденье серебро
от 3 990
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Чехол на табурет уплотненный, темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на табурет уплотненный, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от390
Оптовая цена

Чехол на табурет уплотненный, темно-серый

42
Настоящее фото товара Ножка барная деревянная 140 , произведённого компанией ChiedoCover
от14 090
Оптовая цена

Ножка барная деревянная 140

49
Фотография товара Каркас стула Still 1000 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула Still 1000, произведённого компанией ChiedoCover
от2 390
Оптовая цена

Каркас стула Still 1000

38
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, кожзам зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, кожзам зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от690
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, кожзам зеленый

31