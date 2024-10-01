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Стул Риктус, каркас водный лак, сиденье белое

Артикул: CH-053-665
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стул Риктус выполнен в стиле минимализма, простоты и скромности, свойственных менталитету жителей североевропейских стран.

Сиденье и удобная спинка создает комфорт и удобство во время использования стула Риктус.

Поверхности и грани отшлифованы и покрыты УФ-эмалью и УФ-лаком, благодаря чему сохранена структура древесины и устойчивость к механическим воздействиям.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина515 мм
  • Глубина410 мм
  • Высота820 мм
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Цветбежевый, белый

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