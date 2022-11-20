Надежный и прочный стул на металлокаркасе в стиле хай-тек украсит современный интерьер. Модель обладает изящной удлиненной спинкой и удобным сиденьем. Дополнительный изгиб сиденья обеспечивает комфорт за счет снижения нагрузки на колени.
Сиденье стула Рим установлено на S-образный каркас (скоба), который гарантирует долговечность в эксплуатации и создает легкий и приятный эффект покачивания. Стул отлично подходит для дома и кафе.
Вес стула: 7,5 кг
Максимальная нагрузка: 100 кг
Объем в упаковке: 0,110 м3
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