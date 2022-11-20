Стул Рим хром

12 оценок

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Стул Рим хром

4.7
7 690 ₽
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Предыдущий товар в категории Стул Лацио Люкс
Стул Лацио Люкс
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Стул Рим со вставкой эмаль

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1080 мм
  • Ширина460 мм
  • Глубина600 мм
  • Вес7.5 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяэкокожа, велюр

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