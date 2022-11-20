Фотография Стул Riverbank розовый от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Стул Riverbank розовый

4.8
Оптовая цена
от 11 650 ₽
При покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Стул Riverbank розовый
Стул Riverbank розовый
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Стул Riverbank розовый

4.8
11650 ₽
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Стул Riverbank светло-белый
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Стул Riverbank серый

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина620 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Вес10 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Высота820 мм

Популярные варианты обивки

BrownBrownСтарая розаСтарая роза16163535ДжинсДжинс1111100100КапучиноКапучиноLilacLilacMARVEL CREAMMARVEL CREAMTEMPO 1TEMPO 1Montana 032Montana 032515515BlackBlack0808808072720404
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