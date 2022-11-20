Фотография Стул Riverbank серый от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Стул Riverbank серый

4.6
Оптовая цена
от 11 650 ₽
При покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
В корзину Купить сейчас
Быстрый заказ
Стул Riverbank серый
Стул Riverbank серый
Итоговая сумма уточняется менеджером

и принять условия Политики конфиденциальности

Сообщите мне о снижении цены Предложить свою цену

Ваша оценка:

Голос учтен

Коммерческое предложение

Скачайте предложение по этому товару

Стул Riverbank серый

4.6
11650 ₽
В корзинуКупить сейчас
Предыдущий товар в категории Стул Riverbank розовый
Стул Riverbank розовый
Следующий Стол Тэодоро
Стол Тэодоро

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина620 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Вес10 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Высота820 мм

Популярные варианты обивки

BrownBrownСтарая розаСтарая роза16163535ДжинсДжинс1111100100КапучиноКапучиноLilacLilacMARVEL CREAMMARVEL CREAMTEMPO 1TEMPO 1Montana 032Montana 032515515BlackBlack0808808072720404
Смотреть полный каталог обивок

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Барный стол Квадро черный регулируемый, произведённого компанией ChiedoCover
7 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Барный стол Квадро черный регулируемый
Настоящее фото товара Стул Альбан Капитоне М, произведённого компанией ChiedoCover
7 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Альбан Капитоне М
Настоящее фото товара Стул Lisa, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
15 290 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Lisa, белый
Настоящее фото товара Стул Гаага Диамант, произведённого компанией ChiedoCover
5 390 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Гаага Диамант
Настоящее фото товара Скатерть Padua, произведённого компанией ChiedoCover
1 640 ₽
Оптовая цена
4.3
Скатерть Padua
Настоящее фото товара Батут надувной - игровой центр MY FIRST GYM, произведённого компанией ChiedoCover
2 390 ₽
Оптовая цена
4.9
Батут надувной - игровой центр MY FIRST GYM
Настоящее фото товара Батут надувной BestWay, произведённого компанией ChiedoCover
2 590 ₽
Оптовая цена
4.9
Батут надувной BestWay
Настоящее фото товара Батут надувной - игровой центр Боксерский ринг, произведённого компанией ChiedoCover
9 290 ₽
Оптовая цена
4.3
Батут надувной - игровой центр Боксерский ринг
Настоящее фото товара Батут надувной BestWay 52056, произведённого компанией ChiedoCover
3 790 ₽
Оптовая цена
4.2
Батут надувной BestWay 52056
Настоящее фото товара Батут надувной BestWay детский, произведённого компанией ChiedoCover
3 790 ₽
Оптовая цена
5
Батут надувной BestWay детский

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Стол Матео, произведённого компанией ChiedoCover
115 590 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол Матео
Настоящее фото товара Стол Люцио, произведённого компанией ChiedoCover
96 390 ₽
Оптовая цена
4.6
Стол Люцио
Настоящее фото товара Стол Леонардо, произведённого компанией ChiedoCover
114 590 ₽
Оптовая цена
4.8
Стол Леонардо
Настоящее фото товара Стол Кристиано, произведённого компанией ChiedoCover
103 890 ₽
Оптовая цена
4.8
Стол Кристиано
Настоящее фото товара Стол Патрицио, произведённого компанией ChiedoCover
111 790 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол Патрицио
Настоящее фото товара Стул Маффин Премиум, произведённого компанией ChiedoCover
8 550 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Маффин Премиум
Настоящее фото товара Стул Мокка Премиум, произведённого компанией ChiedoCover
8 700 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Мокка Премиум
Настоящее фото товара Стул Изабела, произведённого компанией ChiedoCover
16 690 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Изабела
Настоящее фото товара Софа Анника, произведённого компанией ChiedoCover
64 490 ₽
Оптовая цена
5
Софа Анника
Настоящее фото товара Стул Фейвори, произведённого компанией ChiedoCover
16 900 ₽
Оптовая цена
5
Стул Фейвори