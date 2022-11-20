Фотография Стул Riverbank светло-белый от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Стул Riverbank светло-белый

4.6
Оптовая цена
от 11 650 ₽
При покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
В корзину Купить сейчас
Быстрый заказ
Стул Riverbank светло-белый
Стул Riverbank светло-белый
Итоговая сумма уточняется менеджером

и принять условия Политики конфиденциальности

Сообщите мне о снижении цены Предложить свою цену

Ваша оценка:

Голос учтен

Коммерческое предложение

Скачайте предложение по этому товару

Стул Riverbank светло-белый

4.6
11650 ₽
В корзинуКупить сейчас
Предыдущий товар в категории Стул Riverbank зеленый
Стул Riverbank зеленый
Следующий Стул Riverbank розовый
Стул Riverbank розовый

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина620 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Вес10 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Высота820 мм

Популярные варианты обивки

BrownBrownСтарая розаСтарая роза16163535ДжинсДжинс1111100100КапучиноКапучиноLilacLilacMARVEL CREAMMARVEL CREAMTEMPO 1TEMPO 1Montana 032Montana 032515515BlackBlack0808808072720404
Смотреть полный каталог обивок

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул Хит 25мм с вышивкой - герб РФ, произведённого компанией ChiedoCover
4 940 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Хит 25мм с вышивкой - герб РФ
Настоящее фото товара Подвесной светильник Fermi №3, произведённого компанией ChiedoCover
6 490 ₽
Оптовая цена
4.9
Подвесной светильник Fermi №3
Настоящее фото товара Скатерть Rokoko Белый , произведённого компанией ChiedoCover
750 ₽
Оптовая цена
4.7
Скатерть Rokoko Белый
Настоящее фото товара Обеденный стол Гулливер макси, произведённого компанией ChiedoCover
58 000 ₽
Оптовая цена
4.4
Обеденный стол Гулливер макси
Настоящее фото товара Комплект Такер, 4 стула красный, зеленый, белый, синий, произведённого компанией ChiedoCover
14 160 ₽
Оптовая цена
4.8
Комплект Такер, 4 стула красный, зеленый, белый, синий
Настоящее фото товара Батут для дома Home диаметр 120 сантиметров, произведённого компанией ChiedoCover
3 390 ₽
Оптовая цена
4.3
Батут для дома Home диаметр 120 сантиметров
Настоящее фото товара Батут для дома Home диаметр 135 сантиметров, произведённого компанией ChiedoCover
3 790 ₽
Оптовая цена
5
Батут для дома Home диаметр 135 сантиметров
Настоящее фото товара Батут для дома складной КМС 54" диаметр 138 см, произведённого компанией ChiedoCover
5 190 ₽
Оптовая цена
4.7
Батут для дома складной КМС 54" диаметр 138 см
Настоящее фото товара Батут для дома складной КМС 54" диаметр 122 см, произведённого компанией ChiedoCover
5 790 ₽
Оптовая цена
5
Батут для дома складной КМС 54" диаметр 122 см
Настоящее фото товара Батут для дома складной КМС 54" диаметр 102 см, произведённого компанией ChiedoCover
5 050 ₽
Оптовая цена
4.1
Батут для дома складной КМС 54" диаметр 102 см

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Стул Riverbank серый, произведённого компанией ChiedoCover
11 650 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Riverbank серый
Настоящее фото товара Стол Тэодоро, произведённого компанией ChiedoCover
76 590 ₽
Оптовая цена
4.7
Стол Тэодоро
Настоящее фото товара Стол Матео, произведённого компанией ChiedoCover
115 590 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол Матео
Настоящее фото товара Стол Люцио, произведённого компанией ChiedoCover
96 390 ₽
Оптовая цена
4.6
Стол Люцио
Настоящее фото товара Стол Леонардо, произведённого компанией ChiedoCover
114 590 ₽
Оптовая цена
4.8
Стол Леонардо
Настоящее фото товара Стол Кристиано, произведённого компанией ChiedoCover
103 890 ₽
Оптовая цена
4.8
Стол Кристиано
Настоящее фото товара Стол Патрицио, произведённого компанией ChiedoCover
111 790 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол Патрицио
Настоящее фото товара Стул Маффин Премиум, произведённого компанией ChiedoCover
8 550 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Маффин Премиум
Настоящее фото товара Стул Мокка Премиум, произведённого компанией ChiedoCover
8 700 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Мокка Премиум
Настоящее фото товара Стул Изабела, произведённого компанией ChiedoCover
16 690 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Изабела