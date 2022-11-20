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Стул Robert с подлокотниками бархат антрацит - фото 1Стул Robert с подлокотниками бархат антрацит - фото 2

Стул Robert с подлокотниками бархат антрацит

9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Роскошный и уютный стул в стиле арт-деко. Смотрится дорого, стильно и эффектно. Оно создано, чтобы очаровывать с первого взгляда. Плавные линии, изящные ножки, просторное сиденье и высокие подлокотники делают модель невероятно удобной для отдыха. Стильная отделка ромбом на спинке и сиденье в сочетании с благородным бархатом создает неповторимые переливы и придает стулу особую утонченность.

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Основные характеристики

  • Высота850 мм
  • Ширина580 мм
  • Глубина430 мм
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия

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